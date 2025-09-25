В Краснодарском крае произошел пожар на одном из предприятий. По данным украинских телеграм-каналов, дроны атаковали завод «Еврохима»

В Белореченском районе Краснодарского края обломки беспилотников в ночь на 25 сентября упали в районе «одного из крупных предприятий муниципалитета», в результате на территории произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе регионе.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В оперштабе заявили, что его «оперативно ликвидировали». Около 140 сотрудников предприятия эвакуировали в «защитное сооружение», никто не пострадал.

Название предприятия в оперштабе не уточнили.

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ утверждают, что под атаку украинских беспилотников попал расположенный в Белореченске завод «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Предприятие занимается производством минеральных удобрений, выпускает различные фосфорсодержащие продукты, а также серную кислоту.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Белореченске перекрыто движение автотранспорта в районе завода.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 25 сентября силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников над Ростовской областью, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, а также над аннексированным Крымом.

«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» — крупнейшее промышленное предприятие юга России, на котором работает около 900 человек.

Согласно расследованию Reuters, с начала войны пять крупных химических компаний России обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха, поставлявшихся по железной дороге. Среди них агентство называло «Еврохим», основанный Андреем Мельниченко. В самой компании говорили, что «Еврохим» не является частью оборонного сектора российской экономики, а его продукты не предназначены для военных целей.