Турция отказалась от спора с Евросоюзом по поводу приготовления донер-кебаба

Международная ассоциация производителей донер-кебаба Udofed, расположенная в Стамбуле, отозвала свою заявку, в которой просила включить донер-кебаб в официальный защищенных наименований продуктов питания.

Заявку отозвали 23 сентября, сообщил изданию Bild представитель Европейской комиссии. «Это автоматически означает, что процедура регистрации прекращена», — заявили в комиссии.

Турция в 2022 году попросила присвоить донер-кебабу статус продукта с гарантией традиционности. Если бы заявку одобрили, то правила приготовления кебаба строго регламентировали. В этом случае под запрет попал бы кебаб из телятины, а также веганский вариант с овощами. Кроме того, Турция собиралась регламентировать ингредиенты для маринада, толщину мясных ломтиков и время маринования, отмечает Deutsche Welle.

Свои возражения на заявку Турции подготовили власти ФРГ. По оценкам экспертов, 80-90% немецких закусочных, торгующих донер-кебабом, больше не могли бы называть свой продукт донер-кебабом.

Еврокомиссия в сентябре 2024 года дала двум странам шесть месяцев, чтобы урегулировать спор. Консультации завершились 20 марта, после чего Еврокомиссия изучала этот вопрос. По данным Bild, в комиссии собирались отклонить заявку Турции.

Власти Германии приветствовали решение Турции отозвать заявку. В министерстве сельского хозяйства Германии заявили, что «любое другое решение имело бы значительные негативные последствия для производителей, ресторанов и потребителей».

