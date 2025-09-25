Петербургский художник Виктор Забуга проиграл суд по иску о клевете к девушкам, обвинившим его в сексуализированном насилии

Пушкинский суд Петербурга отклонил иск художника Виктора Забуги, который требовал от Полины Михайловой и Анны Пантелеевой удалить публикации с обвинениями в его адрес, сообщил изданию «Бумага» источник в зале суда.

В течение месяца Забуга может обжаловать решение суда.

Весной 2024 года несколько девушек публично обвинили художника в сексуализированном насилии. В частности, художница и татуировщица Анна Пантелеева обвинила Забугу в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло на домашней вечеринке в 2021 году.

Михайлова, Пантелеева и еще одна девушка, имя которой не раскрывалось, также подали в полицию заявление на Забугу. Художник назвал обвинения «клеветой» и «травлей» и подал в суд иск о защите чести и достоинства.

Летом стало известно, что Забуга уехал на войну в Украине. Дело об изнасилованиях против художника, как утверждает его помощница, не стали возбуждать. На войне Забуга получил ранение, его контракт закончился. Он вернулся в Петербург — в начале сентября художник появился на выставке «Андерграунд Z».

Анна Пантелеева с июля 2024 года находится под домашним арестом по делу о фотосессии на кладбище. «Мемориал» признал ее политзаключенной.

