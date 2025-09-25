«Коммерсант»: бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо заподозрили в изнасиловании своей помощницы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по об изнасиловании в отношении российского политика Юрия Напсо, который с 2007 по 2025 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Как сообщает «Коммерсант», дело возбудили 24 сентября, в тот же день 52-летнего Напсо объявили в федеральный розыск.

По версии следствия, Напсо 22 марта 2023 года изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент было 19 лет. Вскоре после этого, 1 апреля 2023-го, политик уехал из России.

Юрий Напсо оказался недоступен для комментариев, пишет «Коммерсант».

Госдума лишила Юрия Напсо полномочий депутата в апреле из-за того, что он два года не появлялся на заседаниях парламента. Комиссия по вопросам депутатской этики установила, что он живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Суд в Сочи в октябре 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал объекты недвижимости и бизнес в Сочи на 1,2 миллиарда рублей, которыми, по версии ведомства, владел Юрий Напсо. Сам политик говорил, что не имеет отношения к этим активам. Тогда же он утверждал, что находится в России.