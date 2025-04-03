Госдума лишила мандата депутата от ЛДПР Юрия Напсо. По версии комиссии Думы, он два года живет в ОАЭ и не ходит на заседания

Госдума на заседании 3 апреля приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Об этом этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Напсо был избран депутатом Госдумы от партии ЛДПР в 2021 году. Он был заместителем председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Комиссия по вопросам депутатской этики заявила, что основанием для досрочного прекращения полномочий стало неисполнение депутатом в течение 30 и более дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Госдумы.

Согласно данным Госдумы, с апреля 2023 года Напсо «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». В общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, более 200 дней из которых — без уважительной причины. Кроме того, в комиссии утверждают, что в течение последних двух лет Юрий Напсо живет не в России, а в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сам депутат говорил, что выводы о том, что он более 200 дней отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины, — поспешные, а способ подсчета этого срока противоречит законодательству. «Были сделаны поспешные выводы. Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии, и получилось более 200 дней», — рассказывал он РБК.

По его словам, он ни разу не отсутствовал на рабочем месте более 30 дней подряд. Напсо отмечал, что из-за болезни врачи запретили ему вести сидячий образ жизни, в том числе передвигаться на транспорте. Он утверждал, что за последние два года присутствовал на заседаниях комитета дистанционно и проводил приемы граждан.

В октябре 2024 года Центральный районный суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Напсо об изъятии в собственность государства предприятий, земельных участков и объектов недвижимости. Ведомство утверждало, что депутат незаконным путем приобрел дорогостоящие объекты недвижимости и не декларировал сведения об этом.

Напсо утверждал, что проходил по иску как аффилированное лицо и у него ничего не изъяли. «Речь идет об имуществе, часть которого когда-то принадлежала моей бывшей супруге и мне и которое мы уже давно продали. <…> В иске указаны несколько небольших заправочных станций, которая моя супруга в свое время приобретала и сдавала в аренду, дом, в котором мы жили, гараж, будка на 5 кв. м, где охранник сидит у шлагбаума. Там также указаны три предприятия, которые занимаются нефтепродуктами на территории Сочи: Национальная топливная компания, „Кубаньойл“ и „Сочипетрол“. Эти предприятия просто арендовали у моей бывшей супруги эти заправки. Они к нам никакого отношения не имеют», — рассказывал депутат.