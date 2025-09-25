Греция экстрадировала в Молдову олигарха Владимира Плахотнюка. Многие годы он считался самым влиятельным человеком в стране
Греция экстрадировала в Молдову олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает местное издание NewsMaker.
В Молдове Плахотнюку предъявлены обвинения по трем уголовным делам. Он был объявлен в международный розыск 7 апреля 2025 года по делу о хищении миллиарда долларов. Греция задержала его в июле.
Плахотнюк в десятых годах считался самым влиятельным человеком в Молдове — местные СМИ писали, что он неформально контролирует правительство и парламентское большинство. В 2019 году после политического кризиса, когда поддерживаемым им политикам не удалось сформировать новое правительство, Плахотнюк уехал из страны.
В России на Плахотнюка также заведены уголовные дела, его обвиняют в финансовых махинациях, контрабанде наркотиков и руководстве преступным сообществом. Плахотнюк также находится под санкциями Евросоюза и США.
В Молдове 28 сентября пройдут парламентские выборы.