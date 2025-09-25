«Чита.ру»: осужденный лидер забайкальской ОПГ, уехавший на войну с Украиной, сбежал с фронта

Лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, уехавший из колонии на войну с Украиной, сбежал с фронта. Об этом сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, Ведерников сбежал в августе 2025 года. В сентября военные следователи в Москве возбудили против него уголовное дело о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337).

Жена и адвокат Ведерникова Евгения Голец сказала изданию, что последний раз Ведерников выходил с ней на связь больше месяца назад. О возбуждении уголовного дела ей ничего не известно. По ее словам, в конце 2024 года военная прокуратура рассматривала дело о нарушении прав Ведерникова в связи с тем, что он получил ранение 9 июля 2024 года, но был эвакуирован в медицинскую роту только 20 июля.

Дмитрий Ведерников — лидер преступной группировки «Меценатовские», действовавшей в Забайкалье с начала 1990-х годов до 2010 года. Эта группировка, среди прочего, занималась угонами автомобилей и вымогательством денег у владельцев машин за их возврат. Ведерников был арестован в 2010 году, а осужден — в 2011-м. С тех пор его неоднократно судили по разным обвинениям, включая убийства. Летом 2022 года Центральный районный суд Читы признал Ведерникова виновным в 52 эпизодах вымогательства. После рассмотрения апелляционной жалобы с учетом ранее вынесенных приговоров его приговорили к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

О том, что Ведерников подписал контракт и уехал на войну в Украине, стало известно в апреле 2024 года. Как писала газета «Вечорка», еще осенью 2023 года Ведерников обратился к депутату Госдумы Андрею Гурулеву и губернатору Забайкалья Александру Осипову с просьбой отправить его на войну.