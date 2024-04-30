Лидер забайкальской ОПГ, осужденный на 24 года за убийства и угоны машин, вышел из колонии и отправился на войну с Украиной

Лидер забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, приговоренный к 24 годам колонии за убийства и угоны машин, отправился на войну в Украину, сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, Ведерников вышел из колонии в 2024 году. При этом осужденный лидер ОПГ ранее пытался уехать на фронт, но тогда он получил отказ.

Как писала газета «Вечорка», осенью 2023 года Ведерников обратился к депутату Госдумы Андрею Гурулеву и губернатору Забайкалья Александру Осипову с просьбой отправить его на войну. В письме заключенный рассказал, что до этого ему отказали в аналогичной просьбе из-за возраста (Ведерникову на тот момент было 52 года). Сам он настаивал, что готов к войне.

Открою секрет, о котором хотелось бы забыть, — есть масса очевидцев, как я выстрелом расстреливаю подброшенную вверх тарелочку. В меня три раза стреляли и один раз меня взрывали — это не испугало меня, так что можно сказать, что в какой-то мере я обстрелянный.

Также он отмечал, что «никто не знает цену свободе как зэка». «Поэтому в плен меня могу взять только в том случае, если я потеряю сознание, потому как если кончатся патроны — зубами буду грызть врага. Что еще во мне не так? Почему мне отказывают в праве защищать свою Родину?» — писал Ведерников.

В конце сентября Гурулев рассказал журналистам, что попросит Минобороны рассмотреть обращение Ведерникова.

Дмитрий Ведерников — лидер преступной группировки «Меценатовские», действовавшей в Забайкалье с начала 1990-х годов до 2010 года. Эта группировка, среди прочего, занималась угонами автомобилей и вымогательством денег у владельцев машин за их возврат. Ведерников был арестован в 2010 году, а осужден — в 2011-м.

С тех пор его неоднократно судили по разным обвинениям, включая убийства. Летом 2022 года Центральный районный суд Читы признал Ведерникова виновным в 52 эпизодах вымогательства. После рассмотрения апелляционной жалобы с учетом ранее вынесенных приговоров его приговорили к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима, пишет «Чита.ру».

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