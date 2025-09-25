Активиста Константина Котова заочно приговорили к пяти годам колонии строгого режима по делу о донатах ФБК

Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил активиста Константина Котова к пяти годам колонии строгого режима по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией, передает «Медиазона».

Активиста признали виновным в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Суд также постановил взыскать с него три тысячи рублей, которые он пожертвовал ФБК.

Прокуратура запрашивала для Котова семь лет колонии.

Адвокат Котова Алан Качмазов зачитал в суде позицию своего подзащитного. Тот признал, что переводил деньги ФБК, отметив, что много лет следил за деятельность фонда и поддерживал Алексея Навального в подготовке к президентским выборам 2018 года. Никаких признаков «экстремистской организации» в деятельности Навального и ФБК Котов «не наблюдал», поэтому, как он отметил, у него не было умысла на финансирование экстремизма. Он попросил вынести ему оправдательный приговор.

Константина Котова задержали 21 августа 2024 года и отправили под домашний арест. Поводом для возбуждения уголовного дела стал перевод пяти тысяч рублей на счет ФБК после того, как фонд объявили «экстремистской» организацией. В январе нынешнего года стало известно, что Котов уехал из России. «Я понял, что играть в какую-то рулетку с судом, со следствием не имеет совершенно никакого смысла. Лучше взять судьбу в свои руки и самому добыть себе свободу», — говорил Котов.

Летом 2019 года Котов участвовал в протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В сентябре того же года Котова приговорили к четырем годам колонии по «дадинской статье», обвинив в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (статья 212.1 УК). В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил ему срок до полутора лет.