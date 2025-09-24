Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в США 23 сентября выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российско-украинской войне. Он, в частности, заявил, что Россия зависит от Китая и Пекин мог бы остановить войну в Украине, но не делает этого.

«Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановить вторжение», — сказал Зеленский.

«Без Китая путинская Россия — ничто. Но Китай слишком часто молчит и остается в стороне вместо активных действий ради мира», — заявил президент Украины.

Еще одной страной, которая, по словам Зеленского, могла бы подтолкнуть Россию к завершению войны, являются США. «Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание», — сказал президент Украины, упомянув свою встречу с президентом США Дональдом Трампом ранее в этот же день.

Также Зеленский вновь заявил, что сам российский президент Владимир Путин боится вести прямые мирные переговоры.

«Этот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признать, что он хочет только войны. Вместо этого Путин посылает делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие», — сказал Зеленский.

Хроника войны. 23 сентября 2025 года

