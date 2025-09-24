В Сочи временно закрыли пляжи из-за атаки ВСУ на Кубань
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что власти решили ограничить доступ к пляжам в городе до первой половины 25 сентября.
Он призвал жителей и гостей Сочи «не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы» из-за того, что 24 сентября Краснодарский край атаковали морские беспилотники ВСУ.
Во время атаки, как сообщал глава города, власти Сочи «решили провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах».
Вооруженные силы Украины 24 сентября атаковали Краснодарский край с воздуха и моря, использовав беспилотники. В Новороссийские под удар попал порт, погибли два человека, 12 ранены. В Туапсе, предположительно, атакован нефтеналивной пирс, ранены два человека. На этом фоне в Сочи и Туапсе эвакуировали людей с пляжей, в Геленджике запретили выходить в море любым плавательным средствам.