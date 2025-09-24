The Wall Street Journal: Украина готовится к наступлению, ей нужна поддержка со стороны разведки США

Президент США Дональд Трамп получил данные о том, что Украина планирует провести наступление и ей потребуется поддержка со стороны американской разведки, сообщила 24 сентября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источников.

По данным собеседников издания, в последние дни американские чиновники проинформировали Трампа о текущей обстановке на поле боя и отметили, что Россия за последние годы добилась незначительного прогресса.

WSJ не привела никаких других подробностей о готовящемся наступлении.

Дональд Трамп 23 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи с президент США заявил, что, по его мнению, «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше». Трамп также заявил, что Россия «не выглядит выдающейся», а ее экономика разрушается. Американский лидер считает, что российско-украинская война «не закончится еще долго».

Как отмечает The Wall Street Journal, Дональд Трамп «изменил риторику, но не политику». Президент США по-прежнему разрешает продавать оружие Украине, но ограничивает использование американского оружия для ударов по территории внутри России.