Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября.

Встреча проходила «на площадке, находящейся в паре кварталов от штаб-квартиры ООН», сообщила корреспондент ВГТРК Елизавета Храмцова. В то же время «Коммерсант» написал, что встреча проходила в штаб-квартире ООН.

Встреча продолжалась менее часа. Фото делегаций России и США опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдепартаменте США сообщили, что Рубио на встрече с Лавровым «вновь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и о том, что Москве необходимо принять значимые меры для достижения прочного урегулирования российско-украинской войны».

В МИД России, в свою очередь, заявили, что Лавров и Рубио «обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса». Лавров говорил, что Россия готова координировать с США «усилия по устранению первопричин украинского кризиса», а также назвал неприемлемыми «схемы, направленные на затягивание конфликта».

Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио встречались в Куала-Лумпуре 10 июля.