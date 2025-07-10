Марко Рубио встретился с Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре 10 июля. Как сообщило агентство Reuters, их встреча продолжалась около 50 минут. Встреча прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В начале встречи, как сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд, ни Рубио, ни Лавров не сделали никаких заявлений. Когда один из журналистов выкрикнул вопрос, госсекретарь США подмигнул своему российскому коллеге, рассказала Этвуд.

Как заявил МИД РФ, в ходе встречи «проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире». Стороны обсуждали «урегулирование вокруг Украины, обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также ряд других международных проблем». Из сообщения МИД следует, что Лавров и Рубио также затронули тему возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.

На сайте Госдепа на момент публикации этой заметки не появилось сообщение о прошедшей встрече Рубио и Лаврова.

Это вторая встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова. Впервые они встретились в Саудовской Аравии в феврале. В мае и июне они также общались по телефону.