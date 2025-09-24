Игоря Краснова назначили главой Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил генпрокурора Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ.

Решение было принято единогласно — за него проголосовали 160 сенаторов.

На официальном портале правовой информации уже опубликован указ Владимира Путина об освобождении Краснова с должности генпрокурора РФ.

Другим своим указом президент назначил новым генпрокурором Александра Гуцана (ранее он занимал пост полпреда в Северо-Западном округе).

Игорь Краснов работал в следственных органах с начала 2000-х годов. С 2011 года, когда был сформирован Следственный комитет, он работал в центральном аппарате СК, с апреля 2016 года занимал пост заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина. В январе 2020 года Владимир Путин назначил Краснова генпрокурором. В августе 2025-го Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, освободившуюся после смерти Ирины Подносовой. Он стал единственным кандидатом на этот пост.

Согласно расследованию ФБК, последние три года, пока продолжается полномасштабная российско-украинская война, семья Игоря Краснова приобрела недвижимость почти на полтора миллиарда рублей.