Собянин: за ночь сбиты 17 беспилотников, летевших на Москву

В ночь на 23 сентября силы ПВО сбили 17 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

О том, что украинские беспилотники атакуют Москвы, мэр сообщил вечером 22 сентября. К полуночи, по данным столичных властей, были сбиты 15 дронов. Таким образом, согласно телеграм-каналу Собянина, за вечер и ночь уничтожены 32 летевших на Москву беспилотника.

Обновление. Утром 23 сентября Собянин сообщил о еще двух сбитых дронах.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, а также аннексированными Крымом.

О звуках взрывов сообщали вечером жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также нескольких московских районов. В подмосковном Реутове при падении обломков БПЛА пострадали четыре машины. Телеграм-канал Baza сообщал, что на парковку упал дрон.

В администрации подмосковной Истры заявили, что над муниципальным округом отражена атака четырех украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за атаки беспилотников был временно закрыт аэропорт Шереметьево. Во Внуково более 20 рейсов задерживались на вылет.