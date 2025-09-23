Обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным. Он попытался ударить себя ручкой в ​​шею

Житель США Райан Рут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа во время его избирательной кампании в 2024 году, пытался порезать себе шею шариковой ручкой после того, как присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения.

Как сообщает Associated Press, когда присяжные огласили вердикт и стали выходить из зала суда, 59-летний Рут схватил со стола ручку и попытался порезать себе шею. Его быстро окружили федеральные маршалы (судебные приставы) и вывели из зала суда.

Когда Рут вновь предстал перед судьей, на нем уже не было пиджака и галстука, а сам он был в наручниках. При этом, как отмечает AP, на его рубашке не было следов крови.

Присяжные признали Райана Рута виновным в покушении на убийство кандидата в президенты, за что предусмотрено пожизненное заключение, а также в хранении огнестрельного оружия и нападении на федерального агента.

По версии обвинения, Райан Рут пытался убить Трампа из снайперской винтовки в гольф-клубе в городе Палм-Бич во Флориде 15 сентября 2024 года. Его винтовку заметил агент Секретной службы, Рута задержали, когда он пытался скрыться.

Приговор Руту вынесут 18 декабря.

Во время предвыборной кампании 2024 года на Дональда Трампа совершили два покушения. Первое произошло в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля, когда Трамп выступал перед сторонниками на предвыборном митинге. Одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. 20-летнего нападавшего Томаса Мэттью Крукса убил снайпер Секретной службы США. Во второй раз на жизнь Трампа покушался Райан Рут, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В этом случае Трамп не пострадал.

ФБР расследует попытку покушения на Трампа после стрельбы возле его гольф-клуба Подозреваемый задержан, это владелец строительной фирмы, поддерживающий Украину в войне с Россией

