Financial Times: китайский контейнеровоз впервые зашел в порт Крыма

Китайский контейнеровоз «Хен Ян 9», принадлежащий компании Guangxi Changhai Shipping Company, зашел в порт Севастополя в аннексированном Крыму, сообщает Financial Times. Это стало «беспрецедентным» событием, так как раньше китайские суда избегали захода в российские порты на аннексированных территориях.

«Хен Ян 9» ходит под флагом Панамы. В офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что контейнеровоз останавливался в Севастополе с 19 по 22 июня и 15 августа. После этого он отправился в порты Турции, а затем — в Египет.

Журналисты FT, ссылаясь на спутниковые снимки и данные транспондеров, выяснили, что контейнеровоз заходил в крымский порт в сентябре 2025 года. Согласно этим данным, «Хен Ян 9» вышел из порта Стамбула 2 сентября и находился в районе Новороссийска 6 сентября. Затем экипаж, согласно данным транспондера, сообщил, что судно направляется в порт Кавказ в Краснодарском крае. 9 сентября он сообщил, что находится в порту, но согласно снимку со спутника Европейского космического агентства, сделанному через 10 минут после передачи этой информации, судна в порту не было.

Аналогичные случаи произошли 11 и 15 сентября, когда «Хен Ян 9» сообщал о своем местоположении, но спутниковые снимки этого не подтверждали. При этом 14 сентября контейнеровоз был замечен на спутниковых снимках в севастопольском порту. «Во время двухнедельного плавания по Черному морю в сентябре судно, по-видимому, исказило свои следы, используя транспондер для сообщения ложных данных о местоположении и маскировки своих передвижений», — приходит к выводу Financial Times.

FT отмечает, что заходы китайского судна в крымский порт произошли вскоре после того, как в апреле российские власти запустили железнодорожные перевозки грузов в Крым через другие оккупированные украинские территории. Украинские власти полагают, что Москва перевозит по этому пути продукцию из Донецкой и Херсонской областей в морские порты, чтобы затем отправлять ее на экспорт.

Посольство Украины в Китае еще в июне выразило протест Пекину в связи с предполагаемым заходом китайского контейнеровоза в порт Севастополя. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, МИД Китая ответил, что китайским гражданам и компаниям рекомендуется избегать контактов с оккупированными территориями Украины. Пекин заявил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Страны Европы и США еще в 2014 году ввели санкции в том числе против портов Крыма. Они запретили инвестиции в экономику полуострова, импорт крымской продукции и экспорт ряда услуг и технологий. Китай к санкциям не присоединялся, но его суда избегали заходить в порты на аннексированных территориях.

