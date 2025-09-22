Российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Три человека погибли, двое пострадали

Армия России утром 22 сентября нанесла удар по гражданской инфраструктуре и промышленности Запорожья авиабомбами, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.

В результате атаки три человека погибли, двое пострадали. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения. Один частный дом разрушен. На месте ударов произошли пожары.

Два района Днепропетровской области — Никопольский и Синельниковский — ночью попали под удары российских беспилотников, рассказал глава региона Сергей Лысак. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, гараж и несколько машин. Люди не пострадали.

В Киевской области после атак российских дронов произошли пожары в многоэтажном и нескольких частных домах. Один человек получил осколочное ранение.

В Сумах, сообщили местные власти, в результате российских ударов повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек получил ранения.

Всего армия России в ночь на 22 сентября атаковала Украину 141 беспилотником (как ударными «Шахедами», так и дронами-имитаторами), сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили 132 дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

«Зафиксировано попадание девяти ударных беспилотников на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях» — добавили в ВСУ.

