Путин дал гражданство России бывшей помощнице Джо Байдена, обвинявшей его в домогательствах

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Джо Байдена Таре Рид. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Рид работала помощницей в офисе Байдена в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

В 2020 году, когда Байден баллотировался в президенты, Рид обвинила его в домогательствах, которые якобы имели место во время их совместной работы. В штабе Байдена обвинения отрицали, официальных обвинений ему предъявлено не было.

Рид переехала в Россию в 2023 году, объяснив это тем, что в США получает угрозы. После переезда она сотрудничала с пропагандистским телеканалом RT.

В общем случае для получения российского гражданства его соискатель должен легально прожить в стране не менее пяти лет.

Читайте также

Бывшая сотрудница Джо Байдена, обвинявшая его в домогательствах, приехала в Москву и дала пресс-конференцию в студии «России сегодня» Рядом сидела Мария Бутина

Читайте также

Бывшая сотрудница Джо Байдена, обвинявшая его в домогательствах, приехала в Москву и дала пресс-конференцию в студии «России сегодня» Рядом сидела Мария Бутина