Производителя напитка «Мистер Сидр», от отравления которым умерли более 50 человек, приговорили к 9 годам колонии. Поставщику метилового спирта суд назначил 8 лет

Суд в Самаре вынес приговор обвиняемым по делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым в 2023 год умерли 50 человек, более 66 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходили Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

По версии следствия, в 2023 году Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его продажи. Так называемый сидр делали, добавляя в растворимый сок этиловый спирт. Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина (их — прим. «Медуза») около 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада ГУ МВД России по Самарской области. С применением этого спирта, оказавшегося метиловым, были изготовлены около 48 тысяч литров напитка под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето Сидр», примерно 30 тысяч литров были проданы

Гусейнова суд признал виновным в изготовлении «Мистера Сидра» и назначил 9 лет колонии общего режима. Айрапетян, обвинявшийся в поставке спирта, приговорен к 8 годам колонии общего режима.

Сторона обвинения просила приговорить Гусейнова и Айрапетяна к 9 годам 9 месяцам лишения свободы каждого. Сами обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

