В трех российских регионах десятки людей отравились напитком «Мистер Сидр». 18 человек умерли

Предприятие, где выпускают напиток «Мистер Сидр». Кадр оперативной съемки СК СК РФ

В Ульяновской области 35 человек отравились алкогольным напитком «Мистер Сидр», 16 человек умерли. Большинство пострадавших и умерших жили в Димитровграде, случаи отравления также зафиксированы в Ульяновске и селе Новая Малыкла, заявил глава региона Алексей Русских. Жители Димитровграда, сообщил глава города Андрей Большаков, начали обращаться к врачам с симптомами отравления 3 июня. По состоянию на 16:00 мск 5 июня, в больницах Димитровграда находятся 14 человек, отравившихся «Мистером Сидром», в медицинских учреждениях Ульяновска — пять человек. «За жизнь каждого борются врачи», — сказал Русских.

Случаи отравления и смерти людей после употребления «Мистера Сидра» зафиксированы еще в двух регионах. В Новокуйбышевске Самарской области умерли две жительницы, выпившие этот напиток. В Удмуртии госпитализированы мужчина и женщина, также употреблявшие «Мистер Сидр», их состояние врачи оценивают как критическое.

Напиток, ставший причиной отравления, был произведен в Самарской области. Его продавали в розлив. Напиток, в частности, можно было приобрести в сетях «Территория пива» и «Биррхаус», сообщило управление Роспотребнадзора по Ульяновской области. Глава Ульяновской области призвал всех предпринимателей «срочно прекратить продажу алкогольсодержащего „сидра“ в точках оптово-розничной продажи и общепита». Глава Димитровграда, в свою очередь, попросил жителей города «отказаться от приобретения и употребления розливной алкогольной продукции», добавив, что напиток, ставший причиной отравления, изымают из торговых точек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять все партии «Мистера Сидра». Отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» заблокированы по всей России, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании.

«Мистер Сидр» изготавливали в селе Винтай Красноглинского района Самарской области. СК объявил о задержании предпринимателя из Самарской области, распространявшего напиток. Его подозревают по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовные дела возбуждены как в Самарской, так и в Ульяновской областях.

По предварительным данным, в «Мистере Сидре» содержался метиловый спирт (метанол). Официально это пока не подтверждено. Именно метанол чаще всего является причиной отравлений суррогатным алкоголем, в том числе со смертельным исходом. В Иркутске в декабре 2016 года 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн «Боярышник», содержавший метиловый спирт. Произошедшее вызвало огромный резонанс, в законодательство РФ внесли изменения, касающиеся продажи спиртосодержащих жидкостей, а также ужесточили ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции. Продажа «Боярышника» была запрещена (в 2017 году запрет сняли).

В России каждый год происходят массовые отравления напитками, содержащими метиловый спирт. В октябре 2021 года в Екатеринбурге от отравления суррогатным алкоголем погибли 18 человек, в январе 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе умерли 13 человек.

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