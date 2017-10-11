Роспотребнадзор снял запрет на продажу «Боярышника», но не объяснил почему. За время запрета смертность от суррогатного алкоголя снизилась на 20%

В России 9 октября истек срок запрета на продажу «Боярышника» — концентрата для ванн, который используют как дешевый алкогольный напиток. Запрет был введен в декабре 2016 года, когда в Иркутске поддельным (то есть содержащим крайне опасный метиловый спирт) «Боярышником» отравились более 120 человек — 78 погибли. Все это время по всей России полиция и власти пытались бороться с распространением контрафактной выпивки. «Медуза» рассказывает, к чему привел запрет «Боярышника», реально ли он работал — и как запрет повлиял на статистику отравлений.

Что произошло в Иркутске?

В середине декабря 2016 года в иркутском микрорайоне Ново-Ленино 123 человека отравились средством «Концентрат для ванн „Боярышник“» — все они употребляли его в качестве дешевого алкогольного напитка. Позже выяснилось, что в нелегальных цехах по производству этого средства (эти цеха находились в Иркутске, один — непосредственно в Ново-Ленино) вместо этилового спирта по флаконам с «Боярышником» разливали метиловый — он неотличим на вкус и запах от этилового, но смертельно опасен для человека. В итоге 78 человек умерли. Судебно-медицинская экспертиза показала, что 74 человека погибли из-за употребления метилового спирта, остальные из-за чрезмерных доз этилового.

Как отреагировали власти?

19 декабря власти города ввели чрезвычайное положение и временно запретили торговлю любыми непищевыми спиртосодержащими жидкостями. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По нему и связанным с отравлением уголовным делам в Иркутске в декабре и январе задержали 31 человека. Среди задержанных — владельцы торговых точек, их сотрудники и продавцы, организаторы нелегальных цехов по производству «Боярышника» и других суррогатов, а также замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и замминистра имущественных отношений региона Евгения Нефедова; последних двоих отстранили от должностей.

Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить ограничения на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения, и 23 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением запретила ее продажу. Исключение было сделано только для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Запрет несколько раз продлевался, а чиновники отчитывались, что число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями после этого в ряде регионов снизилось на 20%, а в некоторых — вдвое.

Кого наказали за отравление людей в Иркутске?

По делу о «Боярышнике» проходили сразу несколько представителей власти. После массовой гибели людей заместителя министра имущественных отношений области Евгению Нефедову заподозрили в том, что она якобы знала, что в одном из павильонов, где продавали «Боярышник», незаконно торговали алкоголем — но закрывать его не стала, а вынесла лишь предупреждение предпринимателям. В июне 2017 года обвинения с нее сняли.

Похожая история произошла с начальником отдела участковых уполномоченных Ленинского отдела полиции Денисом Черемисиным — сначала его обвинили в халатности, однако в феврале сняли обвинения. И Нефедова, и Черемесин были восстановлены в должностях и вернулись к работе.

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова в Свердловском районном суде Иркутска, 10 января 2017 года Кирилл Шипицин / ТАСС

Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается. Некоторые из них арестованы, другие — под подпиской о невыезде (в частности, под подпиской находится Лужнов из регионального Роспотребнадзора). В суд дело еще не передано.

Как иркутские власти ограничивали доступ к алкоголю?

С января 2017-го правительство Иркутской области и мэрия Иркутска ужесточили работу с людьми, арендующими землю под торговые павильоны, — с ними расторгали договоры за попытки нелегальной продажи алкоголя. Администрация Иркутска также снесла 12 павильонов, нелегально торгующих алкоголем; еще по 48 объектам сейчас идут суды.

Весь год иркутские полицейские почти ежедневно проводили рейды по местам производства и торговли суррогатным алкоголем. За это время в Иркутской области изъяли из оборота больше 500 тысяч литров суррогата.

Кроме того, местные власти несколько раз вводили временные запреты на торговлю алкоголем. В последний раз, в период с 27 июня по 1 июля, в Иркутске нельзя было купить алкоголь позже 14:00. Такую меру власти объяснили заботой о школьниках, у которых в эти дни проходили выпускные.

Одновременно в Иркутске разрабатывается закон о регулировании розничной торговли алкоголем. Автор законопроекта, депутат законодательного собрания Иркутской области Алексей Козюра, предлагает два ограничения: запрет на продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в жилых домах около подъездов, и запрет на торговлю спиртным с 21:00 до полудня (похожие запреты уже давно есть почти во всех регионах России).

Депутата поддержали местные общественные организации, например районные общества многодетных семей. Против выступили иркутские предприниматели. Они заявили об ущемлении своих прав: принятие закона, по их словам, помешает им вести торговлю и снизит налоговую отдачу. Кроме того, они указали, что новые ограничения приведут к еще большему распространению контрафактного алкоголя, аналогичного «Боярышнику». Сейчас законопроект дорабатывается с учетом этих аргументов.

Что происходило с запретом суррогатного алкоголя в России в 2017 году?

Ограничения менялись. В декабре 2016-го была запрещена продажа жидкостей с содержанием алкоголя выше 25%, в январе 2017-го этот показатель изменили до 28%. Кроме того, в запрет внесли ограничения по цене. Она не может быть ниже, чем установленная Министерством промышленности и торговли РФ минимальная цена пол-литра водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с содержанием спирта от 28%. Таким образом, нельзя было продавать жидкости с содержанием спирта дешевле 60 рублей за 100 грамм.

В марте 2017 года Роспотребнадзор вновь ужесточил запрет, распространив его и на пищевые жидкости — добавки и ароматизаторы. Именно под видом таких товаров производители дешевого алкоголя начали выпускать свою продукцию после запрета — за год производство в этом секторе выросло вдвое.

Госдума в весеннюю сессию приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи алкоголя через вендинговые автоматы, запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков и включении в производителей спиртосодержащих лекарств.

Что происходит с «Боярышником» сейчас?

9 октября истек срок запрета Роспотребнадзора, касавшийся «Боярышника». Таким образом, им снова можно торговать во всей России. Причины такого решения в Роспотребнадзоре с 9 октября не называли ни одному СМИ; 11 октября представители ведомства по-прежнему не были доступны для комментариев. ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском правительстве сообщил, что власти обсуждают продление запрета — и сейчас готовят необходимые для этого документы.

Два жителя Иркутска рассказали «Медузе», что даже во время действия официального запрета они продолжали покупать суррогатный алкоголь или самогон, но отмечали, что достать именно «Боярышник» стало действительно сложнее.

Случаи отравления суррогатным алкоголем продолжаются в разных регионах, но с меньшим числом пострадавших. В июне 2017 года массовое отравление метанолом произошло в подмосковном Сергиевом Посаде. Там отравились не меньше 15 человек, пятеро погибли. В июле от отравления неназванной спиртосодержащей жидкостью умерли трое красноярцев.