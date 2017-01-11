Замминистра Иркутской области отстранили от должности по делу об отравлении «Боярышником»

Суд согласился со следствием в том, что Нефедова, оставаясь в должности, может оказать влияние на ход расследования.

Такое решение принял Свердловский суд Иркутска по ходатайству следствия.

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, подозреваемая в халатности в рамках дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, временно отстранена от должности.

На период следствия Нефедовой будет назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ.

Евгения Нефедова обвиняется в том, что не расторгла договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где продавали спиртосодержащую жидкость «Боярышник». Нефедовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Иркутске в середине декабря 2016 года. По последним данным, из-за отравления скончались 76 человек.

Причиной отравления, как считает следствие, стало употребление контрафактного концентрата для ванн «Боярышник», который вместо этилового спирта, указанного на этикетке, содержал метиловый.

Подозреваемыми по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске проходят более 20 человек, в основном продавцы павильонов, где продавался «Боярышник».