Ким Чен Ын: Северная Корея готова к переговорам с США, но от ядерного оружия не откажется

Пхеньян открыт для переговоров с Вашингтоном, если США откажутся от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын на XIII сессии Верховного народного собрания КНДР. Его процитировало южнокорейское агентство «Ренхап».

«Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят продолжить мирное сосуществование с Северной Кореей, основанное на признании реальности, у нас нет причин отказываться от переговоров с США», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньян не откажется от ядерного оружия даже ради отмены санкций, введенных в отношении страны, а «необратимый» статус КНДР как ядерной державы закреплен в ее конституции.

При этом Ким Чен Ын добавил, что у него остались «хорошие воспоминания» о президенте США Дональде Трампе. Это первый случай, когда Ким Чен Ын напрямую прокомментировал свои отношения с Трампом, отмечает «Ренхап».

Лидер КНДР выступил с заявлениями после того, как власти Южной Кореи призвали Трампа возобновить переговоры с КНДР о снятии санкций и отказе от ядерного оружия. Последний раз такие переговоры проходили шесть лет назад.

Всего Трамп встречался с Ким Чен Ыном трижды в течение своего первого президентского срока.

Почему Трамп и Ким Чен Ын не смогли ни о чем договориться. Отвечает Андрей Ланьков: Carnegie.ru

