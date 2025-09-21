Трамп пообещал, что будет защищать Польшу в случае эскалации со стороны России

Дональд Трамп заявил, что будет помогать защищать Польшу и страны Балтии в случае эскалации со стороны России.

«Да, буду», — ответил президент США на соответствующий вопрос репортера. В чем будет заключаться эта помощь, он не уточнил.

При этом в начале сентября стало известно, что США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией — Эстонии, Латвии и Литве.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись около 20 беспилотников. Большинство из них были так называемыми «ложными целями» — дронами-имитаторами, которые запускают, чтобы нагружать систему ПВО. В Польше и НАТО считают, что дроны были российскими. В Кремле запуск дронов в сторону Польши категорически отрицают.

Трамп поначалу высказал предположение, что вторжение дронов в Польшу было ошибкой. Премьер-министр Польши Дональд Туск отверг эту версию, а глава МИД страны Радослав Сикорский, отвечая Трампу, написал: «Нет, это не было ошибкой». После этого инцидента страны НАТО запустили операцию под названием «Восточный страж» для усиления обороны восточных границ.

