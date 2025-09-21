Президент Финляндии заявил, что Россия не должна иметь права голоса в решениях о гарантиях безопасности Украине

В гарантиях безопасности Украине, которые обсуждают западные страны из числа «коалиции желающих», у России не должно быть никакого права голоса, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства. Для меня не стоит вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но это и не имеет значения», — сказал Стубб в интервью The Guardian перед отъездом в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

По словам Стубба, гарантии безопасности, которые по сути являются сдерживающим фактором, означают, что европейские страны должны быть готовы вступить в военное столкновение в случае будущей агрессии России против Украины. «В этом и заключается суть гарантий безопасности по определению», — сказал Стубб, отвечая на вопрос The Guardian.

«Гарантии безопасности по сути являются сдерживающим фактором, и этот фактор должен быть убедительным, а чтобы он был убедительным, он должен быть сильным. А это также подразумевает стратегическую коммуникацию, поэтому мы даем не абстрактные гарантии безопасности, а реальные, и Россия это знает», — добавил Стубб.

Гарантии безопасности для Украины представители «коалиции желающих», которую возглавляют Великобритания и Франция, обсуждаются уже несколько месяцев, но единства среди европейских стран пока нет. Отправить военных в Украину после прекращения огня, по данным разных источников, готовы от шести до десяти стран. В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже говорил, что принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы 26 стран. В Москве неоднократно заявляли, что присутствие иностранных военных в Украине неприемлемо и Россия не согласится на это условие.

Александр Стубб, как отмечает The Guardian, смог наладить хорошие отношения с Дональдом Трампом — в частности, во время совместных игр в гольф — и благодаря этому стал одним из ключевых игроков в мирных переговорах по Украине и в общении Трампа с европейскими лидерами.