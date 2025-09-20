Пентагон потребовал от журналистов публиковать только согласованную ведомством информацию

Министерство войны США потребовало от корреспондентов изданий, освещающих деятельность ведомства, публиковать только согласованную чиновниками информацию. В противном случае журналистов лишат доступа в здание Пентагона, пишут The Washington Post и Politico.

Требования министерства на 17 страницах разослал сотрудникам СМИ представитель Пентагона Шон Парнелл. В документе говорится, что журналисты смогут посещать здание ведомства только при условии письменного согласия, что они не будут публиковать секретную информацию или другие менее конфиденциальные документы, которые не считаются государственной тайной.

«Информация Министерства войны США должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не считается секретной», — говорится в документе. Там же отмечается, что министерство «по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчетности и общественного доверия».

Ведомство объяснило, что новые правила нужны для защиты конфиденциальной информации, национальной безопасности и сотрудников Пентагона. Они вступят в силу в ближайшие две-три недели.

Новые правила Пентагона — продолжение политики по ограничению доступа в министерство, пишет Politico. Традиционно репортерам разных изданий был открыт доступ к несекретным помещениям в Пентагоне для освещения работы ведомства.

В начале 2025 года министерство отозвало аккредитацию у Politico, The Washington Post и The New York Times, а также у возмутившихся этим решением NBC News и CNN. Кроме того, журналистам ограничили доступ в офисы Пентагона после .

Еще о цензуре в США

«Знаете, за кого Путин взялся в первую очередь? Это покажется знакомым. За комиков» Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник — о закрытии сатирических телешоу в США

Еще о цензуре в США

«Знаете, за кого Путин взялся в первую очередь? Это покажется знакомым. За комиков» Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник — о закрытии сатирических телешоу в США