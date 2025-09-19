Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на 400 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп не одобрил поставку вооружений Тайваню на 400 миллионов долларов, поскольку пытается договориться о торговом соглашении и возможном саммите с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

По их словам, в рамках заблокированного пакета помощи Тайвань должен был получить боеприпасы и автономные беспилотники. Поставки планировались на лето 2025 года.

В Белом доме заявили изданию, что окончательного решения о поставках пока нет.

Некоторые американские чиновники считают, что Тайвань должен закупать вооружение у США, а не получать его в рамках программ военной помощи, говорится в публикации WP.

Администрация Трампа в целом смягчила подход США к Китаю, стремясь достичь широкомасштабного торгового соглашения с Пекином, отмечает издание.

Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР неоднократно говорили, что готовы силой взять остров под свой контроль. По оценке Bloomberg, представленной в 2024 году, в случае нападения КНР на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП, а также приведет к прямому военному столкновению Китая и США.

