Полиция США нашла нож, которым на фестивале Burning Man убили россиянина Вадима Круглова

Полиция США обнаружила нож, которым, предположительно, убили 37-летнего россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man, проходившем в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада.

Власти сообщили о находке 18 сентября, спустя почти три недели после убийства, совершенного 30 августа. По данным властей, преступник смертельно ранил Круглова, ударив его ножом в шею, сообщает ABC7.

Полиция продолжает пытаться установить личность подозреваемого. В офисе шерифа округа Першинг говорили ранее в сентябре, что расследование осложняет то, что фестиваль проходил во временном городе, который исчез после завершения Burning Man.

Организаторы фестиваля Burning Man пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию подозреваемого.

Друг погибшего россиянина Владислав Ростов сообщил ТАСС 19 сентября, что тело Вадима Круглова после убийства кремировали в США. По его словам, прах Круглова собираются перевезти в Россию в течение одной-двух недель.

