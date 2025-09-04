На фестивале Burning Man в США убит россиянин Вадим Круглов. По одной из версий, его зарезали во время ссоры

На фестивале , проходящем в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, найден мертвым 37-летний россиянин Вадим Круглов, сообщил офис шерифа округа Першинг 3 сентября. Погибшего смогли опознать по отпечаткам пальцев. Власти США уведомили семью Круглова о случившемся. В полиции заявили, что проводят расследование убийства и ищут подозреваемого.

Сообщение подруги россиянина Софьи Щербаковой в инстаграме . Она призвала всех, кто видел Вадима Круглова, помочь восстановить его последние дни на Burning Man

По данным офиса шерифа, тело россиянина нашли 30 августа, полиция получила сообщение об этом в 21:14 по местному времени. Один из участников фестиваля Burning Man — ежегодного фестиваля, который проходит в Блэк-Рок-Сити, штат Невада, — рассказал полицейским, что обнаружил человека, который лежит «в луже крови». Как отмечает «Вот так», тело россиянина нашли, когда на фестивале сжигали деревянную скульптуру The Man — традиционный символ Burning Man. Прибывшие полицейские оцепили место преступления и начали искать улики.

Один из участников фестиваля Крис Рейгл рассказал, что убийство произошло в одной из палаток, установленных недалеко от его палатки. «Соседи слышали громкую ссору, которая, по-видимому, повлекла ножевое ранение. Власти спрашивали кемперов, видели ли они кого-нибудь с », — сообщил Рейгл. Он опубликовал фотографию палатки, где произошло убийство. По его словам, когда он на следующий день вместе с другими участниками фестиваля зашел в палатку, где предположительно произошло убийство, то увидел, что из пола вырезали большой кусок ковра — вероятно, в этом месте убили россиянина.

Как пишет «Вот так», Вадим Круглов — уроженец Омска. Он окончил Омский государственный университет путей сообщения. Переехал в США в 2016 году. Раньше жил на Аляске, где сопровождал и охранял суда, а затем переехал в штат Мичиган, где стал заниматься прокладкой кабельного интернета, рассказал изданию его друг Виталий.

«Мы все в шоке. Он бесконфликтный, добрый и открытый человек. В последний раз мы разговаривали с ним две недели назад. Про поездку на Burning Man он ничего не говорил, но сказал, что у него все гуд, и пошутил, что Путин и Трамп крутые», — рассказал Виталий «Вот так».

В офисе шерифа заявили ABC News, что расследование затрудняется тем, что Блэк-Рок-Сити — временный город, который исчезнет после того, как участники фестиваля уедут. Кроме того, как заявили власти, в этом месте нет записей с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании. Организаторы Burning Man заявили, что «сотрудничают с правоохранительными органами».