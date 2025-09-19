Минюст РФ объявил «иностранным агентом» Z-блогера Романа Алехина

Минюст России объявил «иностранным агентом» Z-блогера Романа Алехина. Обновленный реестр 19 сентября опубликован на сайте ведомства.

По версии Минюста, Алехин распространял материалы других «иноагентов», а также недостоверную информацию о политике РФ и сведения, «направленные на формирование негативного образа» российских военных.

Также в реестр внесены правозащитный проект «Автозак Live», активист из Тюмени Иван Востриков, журналистка Елена Рыковцева и историк Сергей Эрлих.

Роман Алехин — известный провоенный блогер и бывший советник губернатора Курской области. На протяжении небольшого времени Алехин также служил в спецназе «Ахмат» и был награжден рядом медалей этого подразделения.

В начале сентября стало известно, что в отношении Алехина начата проверка по подозрению в мошенничестве. Незадолго до этого в близких к силовикам телеграм-каналах распространилось видео, в котором он рассказывает о своем участии в схеме нелегального заработка на медикаментах для военных.