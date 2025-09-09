ТАСС: Z-блогера Романа Алехина проверяют на мошенничество. В телеграме появилось видео, в котором он рассказывает о схемах заработка на поставках медикаментов военным

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении провоенного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина по подозрению в мошенничестве на помощи российским военным, участвующим в войне с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник журналистов в правоохранительных органах добавил, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Другие подробности не приводятся.

Днем 9 сентября близкий к силовикам телеграм-канал «112» опубликовал видео, на котором Алехин объясняет, как «отмыть» 200 миллионов рублей на медикаментах для военных. Из видео следует, что некий бизнесмен должен перевести в благотворительный фонд Алехина 200 миллионов рублей, а блогер закупает у этого же предпринимателя медикаменты для военных на 150 миллионов рублей.

Сам Алехин в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что ролик с его участием тайно записали в мае. По словам блогера, его волонтерам позвонили люди, представившиеся представителями «бизнесмена Галицкого», который якобы «мощно помогает фронту». Они решили изменить схему и делать это через фонд Алехина «Благодетели». Тогда же блогеру предложили схему — его фонду перечисляются 100 миллионов рублей в месяц, на две трети этой суммы надо купить медоборудование у фирм, которые аффилированы с самим бизнесменом. Треть суммы остается на «цели фонда».

После этого Алехину якобы сказали, что он будет получать на 10% меньше товаров, чем говорится в документах, а закрыть эту недостачу «представители бизнесмена» предложили самому блогеру. Алехин посчитал, что таким образом предприниматель «хочет списать у своей фирмы часть товара», и не думал, что его пытаются «развести». Он стал думать, как оформить схему, так как на эти деньги мог бы закрыть «потребности большого числа подразделений». Алехин решил, что мог бы объяснить эту систему командирам. При этом никакого согласия «представителям бизнесмена» не давал, так как понимал, что схема «звучит не очень законно».

В конце февраля Алехин рассказывал, что решил отправиться на войну в Украине и подписал контракт с Минобороны РФ. По его словам, он должен был служить в отряде «Аида», который связан с чеченским спецназом «Ахмат». Меньше чем через месяц он сообщил, что министерство расторгло с ним договор. Алехин пояснял, что «каждый должен заниматься своим делом». «Я — гражданский управленец, социальный технолог, аналитик, волонтер, в некотором смысле — блогер, но не военный, который имеет военные навыки. И от меня в гражданском секторе больше пользы для людей и Родины», — говорил он.