«Международное движение сатанизма» внесли в реестр «экстремистов» Росфинмониторинга
Источник: Интерфакс
Росфинмониторинг внес в реестр «террористов и экстремистов» «Международное движение сатанизма». Об этом сообщает «Интерфакс».
Внесение в список, в частности, означает, что банковские счета «движения» в российских банках будут заморожены.
Верховный суд объявил «Международное движение сатанизма» «экстремистской организацией» в июле 2025 года. Иск о запрете подали Генпрокуратура и Минюст — это произошло после соответствующей инициативы патриарха Кирилла.