«Международное движение сатанизма» внесли в реестр «экстремистов» Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в реестр «террористов и экстремистов» . Об этом сообщает «Интерфакс».

Внесение в список, в частности, означает, что банковские счета «движения» в российских банках будут заморожены.

Верховный суд объявил «Международное движение сатанизма» «экстремистской организацией» в июле 2025 года. Иск о запрете подали Генпрокуратура и Минюст — это произошло после соответствующей инициативы патриарха Кирилла.

