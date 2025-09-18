Владелец магазина на севере Германии вывесил на витрине антисемитскую табличку «Евреям вход воспрещен»

Владелец одного из магазинов на севере Германии повесил на витрине антисемитскую табличку, сообщает радио NDR.

Инцидент произошел в городе Фленсбург на границе с Данией. Надпись на табличке гласила: «Евреям вход воспрещен! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто я вас не выношу».

После огласки в местных СМИ и жалоб жителей табличку сняли по требованию полиции. Владелец магазина заявил, что таким образом выражал свою личную позицию по отношению к происходящему в секторе Газа. Он отверг обвинения в антисемитизме.

Прокуратура Фленсбурга начала в отношении владельца магазина уголовное расследование о разжигании ненависти. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно отчету Федерального объединения ведомств по исследованиям и информации об антисемитизме, в 2024 году в Германии было задокументировано 8627 антисемитских инцидентов, что на 77% превысило показатель 2023 года. Канцлер Фридрих Мерц связал рост антисемитизма с большим количеством мигрантов, прибывших в страну в последнее десятилетие.

