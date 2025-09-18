Шоу Джимми Киммела сняли с эфира из-за слов об убийстве Чарли Кирка и «банде MAGA»

Телеканал ABC, принадлежащий The Walt Disney Company, заявил 17 сентября, что приостановил «на неопределенный срок» выход вечернего шоу ведущего Джимми Киммела после того, как он прокомментировал убийство политического активиста в своей программе.

Как сообщает Reuters, Киммел высказался об убийстве Кирка во время эфира 15 сентября, раскритиковав «банду MAGA», то есть сторонников президента США Дональда Трампа:

Банда MAGA отчаянно пытается изобразить, будто мальчишка, убивший Чарли Кирка, чем-то отличается от них, и делают все, чтобы извлечь из этого политическую выгоду.

После этого председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал отстранить Киммела от работы и прекратить трансляцию шоу. Карр заявил, что комиссия может начать расследование, а вещателей программы могут оштрафовать или лишить лицензии. «Сейчас это очень, очень серьезная проблема для Disney. Мы можем пойти по легкому пути или по трудному», — заявил Карр.

Президент США Дональд Трамп, который ранее выступал против Джимми Киммела, приветствовал решение телекомпании прекратить трансляцию шоу. «Поздравляю ABC с тем, что она наконец нашла в себе мужество сделать то, что нужно было сделать», — сказал Трамп. В то же время некоторые демократы раскритиковали это решение, заявив о нападках на свободу слова.

Джимми Киммел не комментировал решение ABC.

Программа «Джимми Киммел в прямом эфире» («Jimmy Kimmel Live») выходила на ABC с января 2003 года. Джимми Киммел — один из самых популярных телеведущих в США. Сразу после убийства Кирка он осудил случившееся и выразил соболезнования родным активиста.

Американский телеканал CBS в июле объявил, что в 2026 году закроет программу The Late Show, последним ведущим которой был Стивен Кольбер. В шоу Кольбер неоднократно критиковал Дональда Трампа.

Стивен Кольбер десять лет шутит над Трампом в своем The Late Show — самом популярном вечернем шоу на американском телевидении Трамп обижался и жаловался. Теперь шоу закрывают

