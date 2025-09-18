Минцифры Тывы объявило о введении «белого списка», в который вошли WhatsApp и Telegram. Но затем они пропали из перечня

Жителей города Кызыл предупредили о «временном снижении скорости мобильного интернета» в «местах с повышенными рисками» и вблизи критически важных инфраструктурных объектов.

В связи с этим Минцифры республики Тыва напомнило о введении «белых списков», запущенных «для минимизации неудобств». В перечне ресурсов, которые будут доступны при отключениях интернета, как обратили внимание некоторые местные издания, оказались в том числе мессенджеры WhatsApp, Telegram и популярный в республике Viber — это видно и на скриншотах сообщения Минцифры в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте».

Однако позже эти три мессенджера пропали из сообщения Минцифры Тывы. Теперь в нем говорится (и в паблике, и на сайте), что «белый список» включает утвержденные федеральным министерством цифрового развития ресурсы: портал Госуслуг, «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, сайты мобильных операторов и другие.

Кроме того, в первом сообщении Минцифры Тывы, объясняя ограничение работы мобильного интернета, сослалось на указ президента «О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов». Указа с таким названием нет в открытом доступе ни в банке документов Кремля, ни на портале правовых актов.

В отредактированном сообщении Минцифры говорится, что решение об ограничении интернета принято в рамках полномочий оперштаба по реализации указа президента № 757 от 19 октября 2022 года. Это — указ о «мерах, осуществляемых в субъектах» России в связи с другим указом — № 756. Он, в свою очередь, вводит военное положение в аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

На протяжении последнего года в российских регионах регулярно отключают мобильный интернет, объясняя это соображениями безопасности в связи с атаками украинских беспилотников. В начале августа 2025 года Минцифры сообщило, что совместно с операторами разрабатывает «белый список» сайтов, к которым будет оставаться доступ при отключении мобильного интернета. Позже перечень был опубликован — в него вошли сайты президента и правительства России, Госуслуги, «ВКонтакте» и «Oдноклассники», «национальный мессенджер» Max, сервисы «Яндекса», а также сайты маркетплейсов и мобильных операторов.

