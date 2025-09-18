Meta представила первые умные очки Ray-Ban с экраном, встроенным в линзу

Компания Meta представила три новые модели своих умных очков на конференции Meta Connect в Калифорнии 17 сентября.

Это Meta Ray-Ban Display со встроенным экраном, Meta Ray-Ban Gen 2 с увеличенным временем работы и спортивные Oakley Meta Vanguard.

Главным событием стали очки Meta Ray-Ban Display. В их правую линзу встроен крошечный экран, который отображает уведомления, сообщения, звонки и иконки приложений, а также позволяет работать с искусственным интеллектом. Пользователи смогут управлять очкам через браслет Neural Band, который считывает сигналы мышц. Как и в предыдущих моделях, очками можно управлять голосом.

Meta Ray-Ban Display Meta

Очки Meta Ray-Ban Display поступят в продажу в США 30 сентября и будут стоить от 799 долларов (в стоимость входит браслет Neural Band). Ожидается, что в начале 2026 года очки станут доступны в Канаде, Франции, Италии и Великобритании.

Две другие модели очков, Meta Ray-Ban Gen 2 и Oakley Meta Vanguard, оснащены камерой, микрофоном, наушниками и позволяют общаться с искусственным интеллектом голосом, но в них в отличие от Meta Ray-Ban Display нет экрана.

Очки Meta Ray-Ban Gen 2 уже доступны в продаже и стоят от 349 долларов. Продажи Oakley Meta Vanguard начнутся 21 октября, цена — 499 долларов.

Первые умные очки, разработанные в сотрудничестве Meta и Ray-Ban, вышли в 2021 году. Вскоре после их презентации в ФСБ заявили, что очки могут быть отнесены к устройствам для негласного получения информации.