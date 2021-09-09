Facebook и Ray-Ban сделали «умные очки». В них можно снимать фото и видео, отвечать на звонки и слушать музыку

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Технологическая компания Facebook и производитель очков Ray-Ban представили совместные «умные очки» Ray-Ban Stories. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе Facebook в России.

Welcome back to the moment. With Ray-Ban x Facebook Ray-Ban Films

Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами, которые позволяют снимать фото и видео (до 30 секунд). Начать съемку можно нажатием кнопки на дужке или голосовой командой «Эй, Facebook, сделай фото/видео».

Хранить и редактировать фото и видео, снятые на Ray-Ban Stories, можно с помощью специального приложения Facebook View.

Кроме того, в дужки очков встроены динамики и микрофоны, которые позволяют слушать музыку или подкасты из любого приложения в телефоне, а также принимать звонки с помощью очков.

Ray-Ban Stories доступны в 20 вариантах дизайна, включая три вида оправы, четыре цвета и шесть разновидностей линз. К очкам прилагается футляр с зарядным устройством.

Цена очков — от 299 долларов. Их можно купить на сайте Ray-Ban а также в некоторых магазинах бренда в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании.

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