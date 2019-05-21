Google представил новую версию «умных очков» Glass для корпоративных клиентов. Они стоят в полтора раза дешевле предыдущей модели

Google AR & VR / YouTube

Компания Google представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition 2, предназначенную для компаний. Это первое обновление с 2017 года, когда вышла первая версия устройства для корпоративных клиентов.

47-граммовые Google Glass получили новый процессор Qualcomm Snapdragon XR1, предназначенный для устройств с дополненной или виртуальной реальностью (AR и VR). По сравнению с процессором в предыдущей модели, XR1 значительно экономит энергию, улучшает производительность, поддерживает компьютерное зрение и продвинутые возможности машинного обучения, говорят в Google.

Google

Вице-президент Google по AR и VR Клэй Бэйвор назвал компьютерное зрение и дополненную реальность целью разработчиков очков. При этом он не стал комментировать, получит ли новая версия Google Glass функции, подобные технологии распознавания изображений Google Lens.

Очки от Google получили улучшенную 8-мегапиксельную камеру, три гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Устройство работает на базе операционной системы Android Oreo. Порт USB-C обеспечивает быструю зарядку аккумулятора емкостью 820 миллиампер-часов. Общее автономное время работы очков составляет восемь часов.

Google AR & VR

В Google говорят, что Glass помогают работникам, занятым в различных областях (от производства до логистики и сферы услуг), более эффективно выполнять свою работу. С помощью очков сотрудники компаний, например, могут изучать служебные инструкции или отправлять фото и видео. Корпоративные клиенты, использующие Google Glass, сообщили разработчикам, что благодаря очкам сроки производства сократились, качество выросло, а затраты снизились.

В компании отметили, что команда разработчиков Google Glass перешла из подразделения X, входящего в , непосредственно в Google. Этот шаг в компании объяснили необходимостью удовлетворить спрос на растущем рынке носимых устройств.

Новые Google Glass стоят 999 долларов, что в полтора раза дешевле предыдущей версии, продававшейся за 1500 долларов. Корпоративные клиенты могут заказать очки через отдел продаж Google или партнеров компании. Напрямую устройство купить нельзя.

Александр Бакланов