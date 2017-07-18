Очки Google Glass вернулись в продажу

Alphabet X
12:36, 18 июля 2017
Надежный источник

Компания Alphabet X (входит в холдинг Alphabet, ранее известный как Google) представила очки дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition. Очки Google вернулись в продажу впервые после того, как их перестали производить в 2015 году.

Новые Google Glass рассчитаны на корпоративных клиентов и поставляются на предприятия, сотрудникам которых удобно получать те или иные сведения, не задействуя при этом руки.

Среди компаний, которые и ранее использовали Google Glass на производстве — DHL, General Electric, Volkswagen и многие другие. На сайте Alphabet X отмечается, что новые Google Glass рассчитаны на людей, которые работают руками. К примеру, устройство позволяет им быстро обращаться к справочникам и инструкциям или получать сведения о маршруте.

Google Glass были представлены в 2013 году, стоимость устройства составляла 1500 долларов. В Google подчеркивали, что устройство экспериментальное, и его коммерческие перспективы неизвестны.
Google Glass передает изображение на сетчатку глаза. Устройство позволяет делать голосовые поисковые запросы и видеть результаты, снимать видео и делать фотографии, пользоваться социальными сетями и многое другое.
В январе 2015 года Google объявила о прекращении производства Google Glass.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться