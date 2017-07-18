Очки Google Glass вернулись в продажу

Компания Alphabet X (входит в холдинг Alphabet, ранее известный как Google) представила очки дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition. Очки Google вернулись в продажу впервые после того, как их перестали производить в 2015 году.

Новые Google Glass рассчитаны на корпоративных клиентов и поставляются на предприятия, сотрудникам которых удобно получать те или иные сведения, не задействуя при этом руки.

Среди компаний, которые и ранее использовали Google Glass на производстве — DHL, General Electric, Volkswagen и многие другие. На сайте Alphabet X отмечается, что новые Google Glass рассчитаны на людей, которые работают руками. К примеру, устройство позволяет им быстро обращаться к справочникам и инструкциям или получать сведения о маршруте.