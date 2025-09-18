Кремль подтвердил отставку Дмитрия Козака

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уходит со своего поста, подтвердили в Кремле.

«Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы.

Указ об отставке Козака пока не опубликован, добавил представитель Кремля.

О том, что замглавы администрации президента подал в отставку, накануне со ссылкой на источники сообщали агентство РБК, журналист Алексей Венедиктов и политолог Аркадий Дубнов.

Источник «Интерфакса» ранее заявил, что «прошение Козака удовлетворено» и пятница, 19 сентября, станет его последним рабочим днем.

Собеседники СМИ говорили, что Козак рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».

Козак — один из наиболее давних соратников президента РФ Владимира Путина. Они работали вместе еще в петербургской мэрии в 1990-х годах. С начала нулевых Козак занимал различные высокие должности в кабинете министров и Кремле. С 2008 по 2020 год он был замглавы правительства, а с 2020 года — заместителем руководителя администрации президента.

Издание The New York Times в начале августа со ссылкой на источники писало, что еще в 2022 году Козак советовал Путину не вторгаться в Украину, а в 2025 году предложил президенту РФ начать мирные переговоры, а также провести в России внутренние реформы, в том числе подчинить силовые структуры правительству.

О том, что Дмитрий Козак «находится в опале» у Владимира Путина из-за войны, сообщали источники «Медузы» и «Русской службы Би-би-си» в 2022 году.

Читайте также

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние

Читайте также

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние