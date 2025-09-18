Двое израильтян погибли при нападении на границе с Иорданией. Нападавший убит

Двое израильтян погибли при нападении террориста на пропускном пункте Алленби на границе с Иорданией, сообщает 12-й канал со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом».

По данным издания, погибшие — мужчины 60 и 20 лет. The Jerusalem Post пишет, что это израильские военнослужащие. Они погибли от огнестрельных ранений.

Армия обороны Израиля подтвердила, что получила сообщения о стрельбе на КПП Алленби. ЦАХАЛ пообещал предоставить подробности позже.

Нападавший, как сообщают израильские СМИ, был вооружен пистолетом и ножом. Он был убит ответным огнем.

Некоторые издания утверждают, что нападавший приехал из Иордании на грузовике с гуманитарной помощью, который направлялся в сектор Газа. Официально эта информация не подтверждена.

Погранпереход закрыт. В сентябре 2024 года в результате теракта на этом же переходе погибли три человека.