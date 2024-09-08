Израиль закрыл КПП на границе с Иорданией после теракта со стрельбой, в результате которого погибли трое мирных жителей

Израиль закрыл все три погранперехода на границе с Иорданией после теракта со стрельбой, в результате которой погибли трое мирных жителей.

Стрельбу открыл террорист, прибывший на грузовике из Иордании на пропускной пункт Алленби на границе с Западным берегом реки Иордан, сообщили в Армии обороны Израиля.

При стрельбе погибли трое израильтян. Военные назвали имена двоих из них — это 61-летний Йоханан Шури, работавший бригадиром на грузовом терминале, и 65-летний Юрий Бирнбаум. Третий погибший — 50-летний мужчина, его имя пока не называлось. Армия обороны Израиля также опубликовала фото оружия, которым воспользовался террорист.

Стрелявший был убит на месте силами безопасности. ЦАХАЛ подозревает, что в грузовике была взрывчатка. На место происшествия были направлены саперы, которые проверили грузовик на наличие бомб.

Министерство внутренних дел Иордании объявило, что начало расследование «инцидента со стрельбой». Представитель Иордании сообщил, что после нападения на КПП задержали как минимум 24 иорданских водителей.

Инцидент на границе с Иорданией стал первым терактом такого рода с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, отмечает The Times of Israel. Переход Алленби используется в основном для перевалки грузов, пишет Ynet.