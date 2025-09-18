Бывшего охранника Тельмана Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу о покушении на бизнесменов. По делу о покушении на Авраама Руссо его оправдали

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 14,5 года колонии общего режима Тархана Эльдукаева — бывшего охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эльдукаева обвиняли в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году и в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых.

Как уточнил в разговоре с ТАСС адвокат Руслан Закалюжный, по эпизоду с покушением на Руссо его подзащитный полностью оправдан. «Будем обжаловать. Не учтены значимые обстоятельства о личности, о давности событий, которые существенно снижают общественную опасность», — добавил адвокат.

Присяжные ранее признали Эльдукаева невиновным по делу о покушении на певца Авраама Руссо, но признали виновным в пособничестве в покушении на Таира и Тельмана Гуршумовых.

Тархан Эльдукаев — бывший охранник и доверенное лицо бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Следствие утверждало, что Эльдукаев по просьбе бизнесмена искал исполнителей для убийств людей, с которыми у Исмаилова были конфликты. В частности, в 1996 году он, по версии следствия, нашел киллера, который выстрелил в братьев Гуршумовых в подъезде жилого дома в Москве. Один из бизнесменов погиб, второй был тяжело ранен.

Как считает следствие, в 2006 году Эльдукаев нашел людей для покушения на Руссо, после того как певец отказался от покровительства Исмаилова. По версии СК, охранник нанял для этого Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006 года Демкин несколько раз выстрелил по автомобилю Руссо в центре Москвы. Певец получил ранения.

Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года. В России его обвиняют в причастности к убийствам двух предпринимателей в 2016 году, незаконном обороте оружия и в организации похищения Авраама Руссо в 2004 году. Исмаилов отрицает свою вину. В 2021 году Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера на его арест, выданного Россией. Через три недели Черногория предоставила ему политическое убежище.

