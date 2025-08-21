Присяжные признали бывшего охранника Тельмана Исмаилова невиновным в покушении на Авраама Руссо
Присяжные в Московском гарнизонном военном суде признали невиновным Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, сообщили ТАСС и РИА Новости. При этом его признали виновным в пособничестве в покушении на бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых.
По версии следствия, Тархан Эльдукаев — бывший охранник и доверенное лицо бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — по просьбе бизнесмена искал исполнителей для убийств людей, с которыми поссорился Исмаилов.
Так, в 1996 году он нашел киллера, который выстрелил в братьев Гуршумовых в подъезде жилого дома в Москве. Один из бизнесменов погиб, второй был тяжело ранен.
Как считает следствие, в 2006-м Эльдукаев нашел людей для покушения на Руссо, после того как певец отказался от покровительства Исмаилова. По версии СК, охранник нанял для этого Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006-го Демкин несколько раз выстрелил по автомобилю Руссо в центре Москвы. Певец получил ранения.
Джура и Трясников получили по 12 и девять лет колонии строгого режима в 2022 году. Дело против Демкина прекратили, поскольку он умер.
Кроме того, по делу о похищении Руссо в 2004 году приговоры получили еще три человека, связанных с Исмаиловым, — Заур Марданов, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков. В итоге всех их освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года. Среди прочего его обвиняют в причастности к убийствам двух предпринимателей в 2016 году, незаконном обороте оружия и в организации похищения Авраама Руссо в 2004 году. Исмаилов отрицает свою вину.
В 2021 году Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера на его арест, выданного Россией. Спустя три недели Черногория предоставила бизнесмену политическое убежище. Генпрокуратура РФ просила черногорские власти отменить это решение.