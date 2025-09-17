РБК: Дмитрий Козак ушел с поста замглавы администрации президента России. Считается, что он единственным из высокопоставленных чиновников выступал против войны
Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.
По данным издания, Козак рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».
Об уходе Козака со ссылкой на источники также сообщили журналист Алексей Венедиктов и политолог Аркадий Дубнов.
Козак — один из наиболее давних соратников президента РФ Владимира Путина. Они работали вместе еще в петербургской мэрии в 1990-х годах. С начала нулевых Козак занимал различные высокие должности в кабинете министров и Кремле. С 2008 по 2020 год он был замглавы правительства, а с 2020 года — заместителем руководителя администрации президента.
Издание The New York Times в начале августа со ссылкой на источники писало, что еще в 2022 году Козак советовал Путину не вторгаться в Украину, а в 2025 году предложил президенту РФ начать мирные переговоры, а также провести в России внутренние реформы, в том числе подчинить силовые структуры правительству.