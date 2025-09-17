Французского велосипедиста, задержанного в России при попытке пересечь Евразию, нашли в СИЗО Уссурийска

Гражданин Франции Софиан Сехили, которого задержали в Приморском крае, когда он ехал на велосипеде, пытаясь пересечь Евразию, находится в СИЗО Уссурийска, сообщил «Интерфаксу» глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Владимир Найдин.

По его словам, ОНК решила посетить француза, прочитав про его задержание в СМИ. Сехили поместили в двухместную камеру, жалоб на условия содержания, как сказал Найдин, у француза нет.

В объединенной пресс-службе судов Приморского края сообщили, что Уссурийский районный суд в начале сентября арестовал французского путешественника по делу о незаконном пересечении границы на срок до 4 октября.

Сехили рассказал члену ОНК, что у него была электронная виза для въезда в Россию. Найдин предположил, что француз, задержанный на границе России, заехал не на тот пункт пропуска, где действует эта виза, и вероятно, пограничники сказали ему ехать на другой. «Он говорит, я понимаю, что я нарушил. Он нарисовал нам там схему, как он пересекал лес», — сказал Найдин.

По данным источника телеграм-канала «НеМосква», у Сехили действительно была электронная виза, с которой он доехал до пункта пропуска на китайско-российской границе, где его развернули, объяснив, что с этой визой он не может проехать. «Тогда он отъехал, увидел лесок и решил, что можно пересечь границу через него. Именно там его и задержали», — говорит источник.

На какой срок арестован Сехили, неизвестно. Найдин отмечает, что у Сехили нет места жительства в России — «так, возможно, отпустили бы под домашний арест» на время следствия.

О задержании Софиана Сехили в Приморском крае 2 сентября написала газета Le Monde. Он пытался побить мировой рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде и ехал из Португалии. Свое путешествие Сехили начал 1 июля 2025 года. Из его публикаций в инстаграме следует, что первый раз он пересек границу России в конце июля, въехав в Чечню через Грузию, а затем выехал из России и продолжил путешествие по территории Казахстана, Таджикистана, Монголии и Китая.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления заявили 6 сентября, что информация о задержании гражданина Франции на российско-китайской границе «не соответствует действительности». Однако в экстренных службах Приморья агентству ТАСС подтвердили, что француза задержали по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

Читайте также

Le Monde: в России арестовали француза, который ехал на велосипеде из Португалии во Владивосток Он пытался побить рекорд по самому быстрому пересечению Евразии

Читайте также

Le Monde: в России арестовали француза, который ехал на велосипеде из Португалии во Владивосток Он пытался побить рекорд по самому быстрому пересечению Евразии