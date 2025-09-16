Трамп заявил, что подал иск о клевете на 15 миллиардов долларов к газете The New York Times. Он назвал ее «рупором Демократической партии»

Президент США Дональд Трамп объявил в своих соцсетях, что подает в штате Флорида иск к газете The New York Times.

«Сегодня я имею честь подать иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times — одной из худших и самых развращенных газет в истории нашей страны, превратившейся фактически в „рупор“ радикальной левой Демократической партии», — написал Трамп.

По словам президента США, газета «десятилетиями» распространяла ложь о нем самом, его семье, бизнесе и американской нации в целом. Также в качестве претензии Трамп упомянул поддержку газетой кандидата в президенты Камалы Харрис, о которой заявлялось «в центре первой полосы». Он назвал это «крупнейшим незаконным вкладом в предвыборную кампанию в истории».

Трамп добавил, что в The New York Times «годами практиковали намеренный и систематический подход к злоупотреблениям», а кроме того газета «слишком долго безнаказанно лгала, очерняла и клеветала».

Дональд Трамп неоднократно подавал иски к медиакорпорациям — и иногда их выигрывал. В ноябре 2024 года, еще будучи кандидатом в президенты, он подал иск к телеканалу CBS и компании Paramount из-за интервью Камалы Харрис. В итоге Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования иска.

На выплату 15 миллионов долларов в досудебном порядке также согласился телеканал ABC News. Ведущий канала утверждал, что Трамп был признан виновным в изнасиловании, хотя речь шла о домогательствах.

Кроме того, Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов к газете The Wall Street Journal из-за опубликованной ею статьи о «непристойной» открытке авторства самого Трампа для финансиста Джеффри Эпштейна.

