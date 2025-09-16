Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Алексея Навального. Она требовала возбудить дело об убийстве ее сына

Городской суд Салехарда прекратил производство по жалобе Людмилы Навальной, которая требовала возбудить уголовное дело об убийстве в колонии ее сына Алексея Навального. Об этом сообщила вдова оппозиционера Юлия Навальная.

«С 17 февраля 2024 года мы требуем возбудить дело об убийстве Алексея. СК несколько раз нам отказывал, и мама Алексея обжаловала эти отказы в суде. Сегодня Салехардский городской суд прекратил производство по ее жалобе, заявив, что отказ возбуждать дело „не затрагивает ее права и интересы“», — написала она в своем телеграм-канале.

Алексей Навальный погиб в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года. В администрации колонии сказали, что Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Соратники политика заявляют, что его убили по прямому приказу Владимира Путина. Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели Навального, заявив, что причиной смерти политика стало «комбинированное заболевание».

Людмила Навальная также подавала административный иск к колонии и управлению ФСИН о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Суд города Лабытнанги отклонил иск.

